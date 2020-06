Grave crise financeira leva o Kaiserslautern a declarar insolvência

O Kaiserslautern é um dos clubes mais emblemáticos do futebol alemão mas atravessa uma grave crise financeira e anunciou esta segunda-feira a abertura de um processo de insolvência.





Die Geschäftsführung der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA (FCK KGaA) hat beim zuständigen Amtsgericht in Kaiserslautern Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt: https://t.co/2J9LdJT6Kk pic.twitter.com/zFEvwp7nlx — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) June 15, 2020

De acordo com a revista 'Kicker' a dívida do clube ronda os 24 milhões de euros e a paragem competitiva devido à Covid-19 piorou a situação com a ausência de receitas de bilheteira. Desde o último trimestre do ano passado que os responsáveis do clube procuravam alternativas e novos investidores e, apesar de existirem negociações em estado avançado, a pandemia acabou por impedir qualquer tipo de acordo."O objetivo do processo é restaurar rapidamente o desempenho económico. Queremos e podemos usar esta oportunidade para fortalecer o nosso património com investidores e conseguir um reinício em termos económicos", explica Soeren Oliver Voigt, diretor executivo do clube, que garante existir "grande interesse dos investidores na marca FC Kaiserslautern, bem como a vontade de desenvolver essa marca".Quatro títulos de campeão nacional (o último dos quais na época 1997/98), duas taças alemãs e vencedor da Taça Intertoto em três ocasiões. São estas as maiores conquistas da história do Kaiserslautern, que foi a base do primeiro título mundial da Alemanha em 1954 com cinco jogadores a brilharem pela 'Mannschaft' - destaque para o avançado Fritz Walter, que dá nome ao estádio do clube.A época 2011/212 foi a última do Kaiserslautern na Bundesliga e após alguns anos na 2.ª divisão o clube caiu para o terceiro escalão em 2017/2018. Atual 12º colocado daquele campeonato, ainda luta pela permanência a seis jornadas do fim.