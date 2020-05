Götze não renovou com o Dortmund e a culpa é do TikTok

Mario Götze termina contrato com o Borussia Dortmund no final desta época e o clube não vai renovar com o jogador. O anúncio foi feito pelo próprio Michael Zorc, diretor desportivo do emblema alemão.





O médio não se tem mostrado ao mesmo nível da primeira passagem por Dortmund e tem sido muito fustigado por problemas físicos. No entanto, a imprensa avança que o que motivou a decisão final do clube de dispensar o jogador foi o seu comportamento nas redes sociais.De acordo com o ‘The Sun’, o Dortmund não gostou da forma como Götze geriu as redes sociais durante a pandemia e ficou especificamente desagradado com um vídeo publicado no TikTiok: um momento em que o jogador troca de roupa com a sua namorada, Ann-Kathrin Brommel.