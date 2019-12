Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Guarda-redes do Schalke 04 suspenso 4 jogos após entrada 'arrepiante' Alexander Nübel foi expulso aos 67 minutos no jogo com o Frankfurt





