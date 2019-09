Guarda-redes Péter Gulácsi renova contrato com o Leipzig

O guarda-redes Péter Gulácsi, que foi nomeado o melhor guarda-redes da liga alemã em 2018/19, renovou contrato com o Leipzig até 2023, com mais um ano de opção, anunciou esta sexta-feira o emblema germânico.Gulácsi, de 29 anos, está a cumprir a quinta temporada no Leipzig, depois de se ter transferido para a Alemanha em 2015, vindo dos austríacos do RB Salzburgo.O dono da baliza da Hungria esteve associado ao Benfica no último verão, durante a abertura do mercado de transferências, mas acabou por permanecer no Leipzig, que esta temporada é adversário dos 'encarnados' no Grupo G da Liga dos Campeões, juntamente com Zenit São Petersburgo e Lyon.Na última época, Gulácsi foi determinante no terceiro lugar do Leipzig e mesmo recebeu o prémio de melhor guarda-redes da Bundesliga.O guardião húngaro iniciou a sua carreira no MTK Budapeste e, com apenas 18 anos, assinou pelo Liverpool, mas nunca fez qualquer jogo pela equipa principal dos 'reds' tendo somado vários empréstimos.