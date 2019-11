Haaland confessa razões para o seu sucesso: «É graças às minhas cinco namoradas»

Erling Haaland tem sido um dos maiores sucessos do futebol europeu esta temporada. O teenager norueguês, atualmente no Red Bull Salzburgo, soma já 26 golos em 18 jogos disputados em 2019/20 e está a ser cobiçado por 'meia Europa'. O avançado justificou o seu bom momento graças às suas "cinco namoradas", um número que pode aumentar brevemente.





"Eu durmo com as cinco bolas que tenho por cada hat-trick que apontei. Deito-me na cama e sinto-me bem com elas", gracejou o ponta-de-lança ao jornal norueguês 'Dagbladet'. "Olho para elas todos os dias. São as minhas namoradas", rematou, com humor.O avançado, de 19 anos, tem sido associado à Juventus, Manchester United e Real Madrid, Leipzig, entre outros. Questionado a comentar o interesse dos maiores clubes europeus, Haaland respondeu defensivamente. "Como seria jogar num deles? Já sabem a minha resposta. Sem comentários." E sobre a possibilidade de jogar ao lado de Ronaldo? "Não comento."