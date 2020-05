Haaland é rápido, mas Davies é de outro planeta: canadiano chegou aos 35km/h neste sprint

Depois do encontro entre Borussia Dortmund e Bayern Munique, para lá do golaço de Joshua Kimmich, um dos principais temas de conversa foi a velocidade de Alphonso Davies. O tema é recorrente, porque o jovem canadiano tem impressionado tudo e todos com a sua incrível capacidade física, mas Thomas Müller não deixou de o destacar, comparando o colega de equipa à figura de desenhos animados 'Road Runner', conhecida pela sua velocidade e pelo seu 'beep beep'.





Ora, os comentários podem parecer exagerados, mas dados agora revelados mostram que na verdade têm toda a razão de ser. É que, segundo análises feitas, numa jogada com o também rapidíssimo Erling Haaland, o canadiano atingiu os 35,27 km/h, uma cifra que o coloca ao nível dos maiores sprinters do planeta. E o mais incrível de tudo é que, apesar da exigência de cada pique, Davies totalizou 42 sprints durante a partida, a uma média de um a cada dois minutos.Ainda assim, refira-se que este sprint incrível do jogador de 19 anos nem foi o mais veloz da história da Bundesliga... nem entra no top-10. A liderança neste particular, num campeonato totalmente à parte, é de Achraf Hakimi, com 36.20 km/h, seguido por Kingsley Ehizibue (35.85 km/h) e Kingsley Coman (35.66 km/h).