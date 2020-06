Haaland e Reus de regresso aos treinos do Borussia Dortmund

Lucien Favre recebeu boas notícias nesta semana de treinos do Borussia Dortmund. O técnico, de 62 anos, contou com o regresso aos treinos de Erling Haaland e Marco Reus, que assim poderão ser opções para a visita do Dortmund ao Fortuna Düsseldorf, no sábado, a contar para a 31ª jornada da Bundesliga.

Enquanto o avançado, de 19 anos, recuperou de um problema no joelho esquerdo, sofrido num choque com o árbitro frente ao Bayern, o internacional alemão esteve afastado desde fevereiro, devido a uma lesão muscular.

Entretanto, a Liga alemã informou que o uso de máscara nos jogos irá deixar de ser obrigatório para os suplentes, desde que cumpram a distância social.