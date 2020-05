«Haaland é um Ibrahimovic moderno que faz 1000 abdominais e 300 flexões por dia»

Stanislav Macek, selecionador sub-18 da Eslováquia, realizou um estágio de pré-época com o Salzburgo no verão passado, onde ficou espantado com um jogador: Erling Haaland. O técnico só tem elogios para o avançado norueguês, de 19 anos.





"Ele sabe o que quer. Conto-vos uma anedota. Quando o Haaland estava no Salzburgo, ele tinha uma namorada na Noruega. Um dia, ela foi ter com ele à Áustria. Passado uns dias, ele mandou-a embora porque ele disse-lhe que tinha de concentrar-se só no futebol", contou, ao ‘As’.Macek revela que Haaland trabalha muito a parte física. "Ele tem um respeito enorme pelo trabalho. Trabalha muito individualmente para melhorar. Ele chegou-me a dizer que fazia mil abdominais e 300 flexões quase todos os dias em casa", explicou, comparando o avançado do Borussia Dortmund com uma lenda do futebol."Haaland é um Ibrahimovic moderno. Melhor no movimento, mais rápido. Tem uma mentalidade muito forte também", garantiu.Macek considera que Haaland está bem na Bundesliga, mas que, a continuar assim, vai ter de dar o salto."Creio que ele deu um grande passo ao ir para Dortmund. Mas se continua a progredir desta forma tem saltar para uma equipa ainda maior em breve, talvez o Real Madrid", considerou.