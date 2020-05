Haaland fez o primeiro golo no regresso da Bundesliga: veja como foi

Erling Haaland, menino prodígio do Borussia Dortmund, foi o primeiro a marcar um golo no regresso da Bundesliga, prova que esteve durante mais de dois meses suspensa devido ao surto do novo coronavírus.





O avançado norueguês, de 19 anos, ainda antes da meia-hora da partida diante do Schalke 04, a contar para a 26.ª jornada da prova, surge no coração da grande área do Schalke, após cruzamento de Thorgan Hazard, para encostar para o fundo das redes do Schalke e colocar a formação aurinegra na frente do marcador.