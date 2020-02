Haaland foi concebido no balneário do Leeds

O destaque mediático que tem sido dado a Erling Haaland, jovem estrela do Borussia Dortmund, está a fazer com que uma série de informações sobre o craque sejam reveladas. Começou com o facto de acordar com o toque de telemóvel do hino da Champions, depois foram os rigoroso cuidados de alimentação que tem e agora estamos a entrar na fase da… parvoíce.

Depois de ser revelado um videoclip de uma investida falhada do jovem avançado no mundo da música, surge agora mais uma revelação bem-disposta sobre o miúdo que tem feito a Europa do futebol abrir a boca de estupefação.

Jan Aage Fjortoft, antigo internacional norueguês, é amigo de longa data de Alf Ing Haaland, pai do jogador do clube alemão. Foram companheiros de seleção e passaram juntos por Inglaterra, apesar de militarem em clubes diferentes.

Bem-disposto, o antigo jogador explicou que Haaland é craque porque foi concebido num balneário…Mais precisamente em Elland Road, reduto do Leeds United.

"O que esperar de alguém que foi concebido num balneário? O pai dele esteve no Leeds de 1997 até 2000. Se repararem, 9 meses antes dele nascer, o pai dele participou numa vitória épica em Elland Road, frente ao Newcastle, por 3-2. Está explicado", revelou o animado Jan Aage Fjortoft.