Haaland lesionou-se num choque com o... árbitro

Diante do Bayern Munique, tal como praticamente toda a equipa do Borussia Dortmund, o norueguês Erling Haaland teve uma noite para esquecer, sem conseguir fazer a diferença no plano ofensivo e até a ficar no 'poster' num lance com Alphonso Davies. Ora, não bastasse a sua falta de produção, o avançado teve de sair lesionado aos 72 minutos, isto depois de ter... chocado com o árbitro.





A revelação foi feita por Jan Aage Fjortoft, antigo jogador e atual comentador de uma televisão norueguesa, conhecido por dar vários exclusivos relativos à carreira do jovem avançado do Borussia. "O Haaland chocou com o árbitro e torceu o joelho. Por isso teve de sair", explicou Fjortoft, através da sua conta de Twitter.Após o encontro, refira-se, o técnico Lucien Favre assumiu que a lesão do seu avançado não é grave, ainda que o 'Bild' tenha esta tarde anunciado que o dianteiro será baixa no fim de semana, para a partida diante do Paderborn. A confirmar-se esse problema, será uma ausência de peso numa equipa que está entre a espada e a parede na luta pelo título.