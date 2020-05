Haaland leva já 41 golos esta época: os números que deixam Messi e CR7 a olhar para cima

O fenómeno Haaland continua a faturar a toda a velocidade e nem a mudança do Red Bull Salzburgo para o Borussia Dortmund abrandou a máquina goleadora.





O avançado norueguês faturou o 41º golo esta época na vitóriado Dortmund frente ao Schalke com apenas 19 anos, nove meses e 23 dias, um registo que Cristiano Ronaldo e Messi só conseguiram mais tarde.O avançado da Juventus conseguiu chegar aos 41 golos pela primeira vez ao serviço do Manchester United, na época 2007/2008. Tinha 23 anos, três meses e seis dias e terminou a temporada com 42 golos, números que lhe valeram a bota de ouro.Já Messi precisou de menos tempo em comparação com CR7. Chegou aos 41 golos na temporada 09/10 (acabou com 47) com apenas 22 anos, 10 meses e seis dias.O registo de Haaland ganha contornos ainda mais impressionantes tendo em conta que não precisa de muito tempo para marcar. Soma 2.290 minutos em 34 jogos, o que significa que faz o gosto ao pé a cada 55 minutos.