Haaland nem quer ouvir falar no Real Madrid

Mesmo com o futebol parado, Haaland continua a ser tema de conversa recorrente. Depois de brilhar no Red Bull Salzburg e se mudar para o Borussia Dortmund - onde manteve o pé no acelerador... -, o jovem norueguês é agora colocado na rota do Real Madrid. A questão é que o goleador, de 19 anos, nem quer ouvir falar disso.





"Só me concentro em fazer o meu trabalho, não na atenção que os outros têm em mim. Faço o meu trabalho da melhor forma que posso, é o que mais gosto", apontou, antes de falar sobre como tudo em corrido no Borussia. "Sem dúvida que comecei bem em Dortmund. Ao preocupar-me com os detalhes, aprendo cada vez mais e tento estar na melhor forma possível. Estou ansioso por viver e jogar o meu primeiro dérbi do Ruhr!", confessou à Sky, sobre o duelo com o Schalke 04 que se avizinha.