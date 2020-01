Haaland preso por cláusula de 75 milhões

Haaland, goleador do Borussia Dortmund, está blindado por uma cláusula de rescisão de 75 M€, a qual só entra, no entanto, em vigor no verão. Contratado nesta janela de mercado, o norueguês não tem deixado os créditos por mãos alheias, tendo apontado cinco golos nos 59 minutos disputados com a camisola do emblema germânico. O Borussia Dortmund não conseguirá segurar por muito tempo esta pérola de 19 anos.