Haaland revela não estar a 100%

Erling Haaland é o homem do momento na Alemanha. O avançado do Borussia Dortmund foi o primeiro jogador a chegar aos sete golos nos três primeiros jogos realizados na Bundesliga (e só precisou de 136 minutos), mas surpreendeu tudo e todos ao dizer... que nem sequer está a 100 por ceno. "Tenho que me colocar mais em forma", frisou o jovem, de 18 anos, que no sábado bisou no triunfo frente ao U. Berlim, por 3-0.

Wolfsburgo afunda Paderborn

O Wolfsburgo terminou com a série de quatro jogos sem vencer ao triunfar na casa do Paderborn (4-2), que está no último lugar. A expulsão de Holtmann aos 33’ dificultou a vida ao lanterna vermelha, numa altura em que o jogo estava empatado a um golo. Já o Colónia goleou o Friburgo por 4-0, tendo marcado pela primeira vez na Bundesliga dois golos no tempo de compensação.