Hábito de cuspir é difícil de perder

Uma das imagens a que todos os apaixonados por futebol estão habituados a ver, é a dos jogadores a assoarem-se ou a cuspirem para o relvado. Como se percebeu ontem, é um hábito difícil de perder, mas que viola as regras do protocolo imposto para o regresso em segurança. No encontro entre o Borussia Dortmund e o Schalke 04, o central alemão Mats Hummels foi apanhado pelas câmaras de televisão a assoar o nariz, em direção à relva, sendo imediatamente condenado nas redes sociais. Resta, agora, saber se as imagens podem ser utilizadas pelos órgãos de disciplina alemães, de forma a poderem castigar o jogador. Mas, também no Hertha Berlim frente ao Hoffenheim, Dedryck Boyata beijou o companheiro de equipa Marko Grujic na cara e na Alemanha já pedem sanção.