Haller: «Vou ser sujeito a uma operação para acabar com este tumor»

O futebolista, de 28 anos, internacional pela Costa do Marfim, foi contratado pelos alemães ao Ajax mas acabou por nunca se estrear oficialmente.

Sébastien Haller viu-lhe ser detectado um tumor maligno nos testículos no início da temporada e revelou esta quarta-feira que irá ser operado depois de realizar sessões de quimioterapia."Tal como planeado no início, havia diferentes possibilidades estavam em cima da mesa depois da quimioterapia. Digo-vos que a luta ainda não acabou para mim. Vou ser sujeito a uma operação para acabar com este tumor que me tem deixado fora dos relvados. Obrigado a todos", disse o jogador do Borussia Dortmund nas redes sociais.