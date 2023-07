Hamburgo de Guilherme Ramos vence Schalke 04 em jogo de loucos a abrir a 2. Bundesliga

O Hamburgo venceu o Schalke 04, por 5-3, num jogo de loucos que marcou o arranque da 2. Bundesliga, esta sexta-feira.O defesa-central formado no Sporting, Guilherme Ramos, estreou-se assim da melhor maneira pelo Hamburgo e cumpriu os 90 minutos em campo, ajudando a sua nova equipa a conquistar os três pontos. Atrás dele, na baliza esteve o guarda-redes luso-germânico Daniel Heuer Fernandes.O jogo teve duas cambalhotas no marcador. Robert Glatzel (16') abriu o ativo para os da casa e, pouco depois, Assan Ouédraogo empatou (22') a partida. O golo de Thomas Ouwejan (45+1'), ainda na primeira parte, fez com que os forasteiros fossem para o intervalo a vencer.Na segunda parte, Laszlo Benes bisou (56', de penálti, e 60') e devolveu a vantagem ao Hamburgo, mas Simon Terodde (66') voltou a empatar para o Schalke 04. A vitória sorriu, depois ao Hamburgo, com dois golos no período de compensação, apontados por Robert Glatzel (90+1') e Jean-Luc Dompe (90+9').