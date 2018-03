Continuar a ler

O Hamburgo, histórico alemão que está a lutar contra o que poderá vir a ser a sua primeira despromoção à segunda divisão desde a criação da , nomeou o ex-treinador de sub-21 Christian Titz, para os oito jogos restantes da temporada.



Bernd Hollerbach, um ex-futebolista do Hamburgo, não conseguiu vencer nenhum dos sete jogos realizados na liga alemã, desde que sucedeu a Markus Gisdol, em 22 de janeiro, somando quatro derrotas e três empates, que lhe valeram apenas três pontos.



O Hamburgo despediu esta segunda-feira o treinador Bernd Hollerbach, que chegou em janeiro e não ganhou qualquer jogo, deixando à beira da despromoção o único clube presente em todas as edições do principal campeonato alemão desde a criação da Bundesliga.Depois de na quinta-feira ter despedido o administrador Heribert Bruchhagen e o diretor desportivo Jens Todt, o Hamburgo anunciou a saída de Bernd Hollerbach, de 49 anos, após aem casa do Bayern Munique, em jogo da 26.ª jornada do campeonato alemão

Autor: Lusa