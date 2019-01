Hannover troca Breitenreiter por Thomas Doll no comando técnico

O treinador André Breitenreiter deixou o comando do Hannover e foi substituído pelo antigo internacional alemão Thomas Doll, anunciou este domingo o penúltimo classificado da liga alemã, que não vence há oito jogos na prova.Em comunicado emitido no site oficial, o Hannover revelou ter dispensado os serviços do técnico, de 45 anos, no dia seguinte à derrota por 5-1 diante do líder Borussia Dortmund, o sexto desaire nas últimas oito partidas.Para o lugar de Breitenreiter, que conduziu o clube de regresso ao escalão principal em 2017, foi contratado o antigo futebolista internacional alemão Thomas Doll, de 52 anos, que já orientou Hamburgo, Borussia Dortmund, Gençlerbirligi, Al Hilal e Ferencvaros.Sem vencer desde novembro do ano passado, o Hannover, que tem apenas dois triunfos na 'Bundesliga', ocupa o 17.º posto, com os mesmos 11 pontos do 18.º e último classificado, o Nuremberga.