Hansi Flick despedido do cargo de selecionador nacional da Alemanha

Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH und Co. KG haben heute auf Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf beschlossen, Bundestrainer Hansi Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden.

Hansi Flick foi este domingo despedido do cargo de selecionador nacional da Alemanha, um dia depois da goleada (4-1) sofrida pelos germânicos diante do Japão, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB). Também os adjuntos Marcus Sorg e Danny Röhl deixaram os respetivos cargos.Desta forma será Rudi Völler quem vai estar à frente da seleção germânica de forma interina no particular diante de França, na terça-feira.Flick deixa assim o cargo que assumiu em setembro de 2021, depois de uma série de quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate) da Mannschaft.