Hansi Flick mantém-se no comando do Bayern Munique pelo menos até final do ano

Hansi Flick assumiu o cargo de treinador interino do Bayern Munique após a demissão de Niko Kovac, há duas semanas, e por agora o plano dos bávaros é manter a situação como está. A garantia foi deixada por Karl-Heinz Rummenigge, que à imprensa alemã garantiu que o técnico irá continuar interinamente no comando da equipa pelo menos até à paragem de inverno, podendo a sua passagem até ampliar-se para lá dessa data.





"Falámos com o Hansi nos últimos dias e ele disse-me que os jornalistas estavam sempre a perguntar-lhe se ele iria continuar no cargo para o jogo seguinte. Bem, o que posso dizer é que, até nota em contrário, ele continuará no cargo até ao Natal ou até mesmo depois disso", declarou o CEO dos bávaros.De notar que por agora a passagem de Flick tem sido bem positiva, já que desde que assumiu o cargo conseguiu duas vitórias, a última delas com uma goleada por 4-0 sobre o Borussia Dortmund.