Hansi Flick não tem dúvidas apesar da goleada japonesa: «Sou o homem certo para este cargo»

O selecionador alemão Hansi Flick afirmou que continua a ser o "homem certo" para liderar a equipa no Euro'2024, que vai decorrer precisamente na Alemanha, apesar da goleada sofrida (4-1) com o Japão num particular.

"Penso que estamos a fazer de tudo para preparar esta equipa. Acho que o fazemos bem e sei que sou o homem certo para este cargo", afirmou Hansi Flick, em declarações aos jornalistas germânicos, após o desaire em Wolfsburgo.

Sob arbitragem do português João Pinheiro, o Japão, com o sportinguista Morita no onze, começou a vencer, aos 11 minutos, com um golo de Junya Ito, mas Leroy Sane ainda empatou, aos 19. Três minutos depois, Ayase Ueda recolocou a seleção asiática na frente.

O resultado começou a roçar o escândalo perto do fim, com o golo de Takuma Asano, aos 90, e de Ao Tanaka, aos 90+2, ambos a jogarem na Alemanha, no Bochum e no Fortuna Dusseldorf, respetivamente.

"Acima de tudo, estamos extremamente dececionados. Não tivemos meios para vencer este jogo. Temos de melhorar", disse Flick.

O treinador de 58 anos tem um registo negativo de três vitorias em 15 jogos desde que assumiu a Alemanha e leva quatro derrotas e um empate nos últimos cincos jogos de preparação, todos a pensar na fase final do próximo Europeu.

Também em declarações à imprensa germânica, o antigo avançado Rudi Voller, agora diretor desportivo da federação alemã, assumiu friamente que a seleção germânica, neste momento, não faz parte do topo do futebol europeu, enquanto o antigo capitão Lothar Matthäus considerou que Flick já não tem condições para continuar no cargo.

Na história recente, antes do Japão, ficam desaires com Polónia (1-0), de Fernando Santos, Colômbia (2-0), que se seguiram ao empate com Ucrânia (3-3) e à derrota com a Bélgica (3-2). A última vitória germânica remonta a 25 de março último, quando venceu o Peru (2-0).

Hansi Flick sucedeu a Joachim Löw em 2021, tendo permanecido no cargo mesmo depois da eliminação na fase de grupos do Mundial'2022, no Qatar.

Na terça-feira, a Alemanha recebe, em Dortmund, a França, vice-campeã do mundo, igualmente em jogo de preparação.