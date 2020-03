Heiko Herrlich é o novo treinador do Augsburgo

O Augsburgo anunciou esta terça-feira a contratação do treinador Heiko Herrlich, que substituirá Martin Schmidt, demitido na segunda-feira, devido aos maus resultados da equipa, atual 14.ª classificada da Liga alemã.

"Estamos convencidos de que com Heiko Herrlich encontrámos um treinador que encaixa na perfeição na nossa equipa", afirmou, em comunicado, o presidente do clube, Stefan Reuter, que classificou o novo técnico como "um grande conhecedor da Bundesliga, dentro e fora do campo".

O novo técnico do Augsburgo, que já passou pelo Bayer Leverkusen, mostrou-se grato pela oportunidade de trabalhar para um clube "sério" e com uma "equipa capaz".

O suíço Martin Schmidt foi demitido do cargo de treinador do Augsburgo na segunda-feira, após ter averbado a sétima derrota nos últimos nove jogos, perante o líder Bayern Munique.

O Augsburgo leva sete derrotas e apenas uma vitória nas últimas nove partidas da 'Bundesliga', sendo que no domingo perdeu por 2-0 na visita a Munique.

A equipa ocupa o 14.º posto da prova, com 27 pontos, mais cinco do que o 16.º e antepenúltimo colocado, que terá de disputar um playoff de manutenção.