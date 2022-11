Helena Costa cessa funções no Eintracht Frankfurt

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Helena Costa (@helenacosta78)

Helena Costa anunciou ter cessado funções no Eintracht Frankfurt, clube alemão onde era Coordenadora do Scoutting Internacional. A portuguesa de 44 anos deixou vários agradecimentos no adeus aos germânicos."Foi um conto de fadas. Provavelmente não acreditaria se alguém me contasse quando assinei sobre o que ganhámos e desenvolvemos tanto o clube. Tudo foi resultado de um maravilhoso trabalho de equipa e isso merece ser destacado! Frankfurt é uma cidade muito boa e, apesar de todas essas recordações, a melhor coisa que ganhamos no mundo do futebol (e na vida) são as pessoas, a amizade. No Eintracht Frankfurt, consegui alguns amigos muito bons! É impossível o Eintracht não deixar alguém fascinado já que os adeptos são únicos", pode ler-se na mensagem de despedida da antiga treinadora, natural de Alhandra, após seis anos e meio de ligação ao emblema germânico.