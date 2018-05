O Bayern defronta hoje o Eintracht Frankfurt na final da Taça da Alemanha, naquele que será o último jogo de Jupp Heynckes no comando dos bávaros. O treinador de 73 anos voltou ao banco do clube de Munique em outubro do ano passado e quer juntar a Taça ao campeonato já conquistado. "Quero despedir-me com mais um título. Seria perfeito", salienta o experiente alemão, na antevisão desta partida.

Este encontro também será visto como uma passagem de testemunho. Isto porque Niko Kovac, técnico do Eintracht, irá assumir o comando técnico do Bayern a partir da próxima temporada e Heynckes deixa um conselho ao seu sucessor: "É um trabalho muito intenso. Ser treinador do Bayern é uma grande oportunidade, mas requer muito compromisso."