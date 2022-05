Histórico Schalke 04 confirma regresso à primeira divisão do futebol alemão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Schalke 04, um dos históricos do futebol alemão, venceu este sábado em casa o St. Pauli (3-2) e assegurou o regresso ao primeiro do escalão, ao garantir matematicamente o primeiro posto da segunda divisão.



A uma jornada do fim, o clube de Gelsenkirchen chegou aos 62 pontos e já não pode ser alcançado por quaisquer adversários, regressando à Bundesliga após uma temporada no segundo escalão.

Os campeões alemães por sete vezes - ainda que a última tenha sido em 1958 - até começaram a perder por 2-0, ao cabo de apenas 17 minutos, mas conseguiram 'virar' no segundo tempo.

Abaixo do Schalke, a luta pelo segundo lugar, que também dá acesso à primeira divisão, está ao rubro, com Hamburgo, Darmstadt e Werder Bremen empatados com 57 pontos, quando falta disputar um jogo.

O St. Pauli soma 54, tendo ainda uma pequena chance de discutir a promoção, num campeonato em que o terceiro classificado também disputará um 'play-off' de subida.