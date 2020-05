Hitler adepto do Schalke? «Nunca se preocupou em aparecer... estava ocupado com políticas genocidas»

Um artigo publicado pelo 'The Times' em 2008, intitulado 'Os 50 piores adeptos de futebol', mereceu esta quarta-feira uma especial atenção vinda da Alemanha, mais diretamente do diretor de comunicação do Schalke 04. Tudo porque o artigo já mencionado afirmava que Adolf Hitler, líder da Alemanha Nazi entre 1933 e 1945, era adepto do clube.

Pois bem, esta quarta-feira Gerd Voss não deixou passar essa suposição em branco e numa carta aberta ao jornal inglês explicou as razões pela qual o antigo ditador não teve qualquer ligação ao clube.

"O vosso artigo sobre 'Os 50 piores adeptos de futebol' de 26 de novembro [de 2008] tornou-se uma leitura interessante. Até então, desconhecíamos que Adolf Hitler tinha 'uma queda' pelo Schalke 04 e muito menos que era adepto do nosso clube. Ficámos curiosos em descobrir o que fez o respeitado 'The Times' em afirmar isso como facto. Por isso, verificamos uma e até duas vezes juntamente com o conselho diretivo do clube entre 1933 e 1945 se tinha existido alguma 'Bancada do Führer', por exemplo, e até assistimos a todos os episódios de 'Allo 'Allo' [n.d.r.: sitcom britânica que retrata a ocupação germânica em terras francesas] na tentativa de encontrar uma pista. Nada", começou por escrever Gerd Voss.

O esclarecimento feito pelo clube não ficou por aqui, levando mesmo o diretor de comunicação do Schalke a afirmar que Adolf Hitler nunca apareceu a um jogo do clube por talvez estar "demasiado ocupado com as suas políticas genocidas..."

"Na verdade, ele deve ter sido um daqueles adeptos que ficam em casa a assistir aos jogos porque ele nunca se preocupou em aparecer para ver nenhum dos nossos, nem que fosse uma final do campeonato logo ali à sua porta no Estádio Olímpico de Berlim. Talvez estivesse demasiado ocupado com as suas políticas genocidas, ou... talvez não fosse adepto de futebol, afinal. Mas isto, claro, é apenas um estudo científico encomendado pelo clube revelou em 2004", atira.



Ligar-se ao sucesso

A única conclusão que permite ao clube 'ligar' possivelmente a um cenário onde Adolf Hitler fosse, efetivamente, simpatizante do clube, seria o facto de os nazis aproveitarem a popularidade de uma equipa que vinha a ser uma das melhores da Alemanha durante o Terceiro Reich, com seis campeonatos conquistados.

"Na melhor das hipóteses, os nazis tentaram aproveitar a grande popularidade de uma equipa que era das melhores do país desde 1927. O próprio Hitler não o fez por dois motivos: primeiro, a fisionomia dos jogadores de futebol, com as suas pernas arqueadas e os joelhos a bater não era propriamente a sua ideia de uma raça alemã superior; segundo, ele foi uma vez a uma partida de futebol durante os Jogos Olímpicos de 1936, mas a Alemanha acabou por perder 2-0 com a Noruega", concluiu, acrescentando: "Hitler era adepto do Schalke porque vencemos a maioria dos títulos durante o seu regime, o que faria então de Margaret Thatcher [ex-primeira ministra britânica] adepta do Liverpool. Mas, curiosamente não fez parte da lista."