Hoffenheim vence em casa e sobe ao quinto lugar

O Hoffenheim subiu esta sexta-feira provisoriamente ao quinto lugar da Liga alemã de futebol, ao vencer na receção ao lanterna-vermelha Paderbon, por 3-0, no primeiro jogo da 10.ª jornada do campeonato.





O dinamarquês Skov, aos dois minutos, o checo Kaderábek, aos 15', e o holandês Locadia, aos 25', construíram, na primeira parte, o resultado final do quarto triunfo seguido do Hoffenheim.A formação de Sinsheim subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 17 pontos, menos dois do que o líder Borussia Mönchengladbach, que nesta ronda visita o Bayer Leverkusen, este sábado. O Paderbon segue no 18.º e último lugar, com quatro pontos.