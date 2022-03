Hoffenheim vence em Colónia e ganha vantagem na luta pela Champions

O Hoffenheim isolou-se este domingo no quarto lugar da Liga alemã, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ao vencer por 1-0 na visita a Colónia, em jogo da 25.ª jornada da prova.

Após um nulo ao intervalo, o defesa austríaco Stefan Posch marcou, aos 61 minutos, o golo que permitiu ao Hoffenheim capitalizar o empate 1-1 registado no sábado entre Leipzig e Friburgo, as duas equipas com as quais estava empatado à partida para esta ronda.

O Hoffenheim passou a totalizar 43 pontos, mais dois que o Leipzig (quinto classificado) e Friburgo (sexto) e menos dois em relação ao Bayer Leverkusen, terceiro colocado, que no sábado empatou 1-1 no estádio do líder Bayern Munique.

A equipa bávara, campeã alemã nas últimas nove épocas, foi surpreendida pelo Leverkusen, apesar de ter marcado primeiro, por intermédio de Niklas Sule, aos 18 minutos, mas os visitantes restabeleceram a igualdade graças a um autogolo de Thomas Muller, aos 36.

O Bayern Munique mantém-se no comando do campeonato, com 59 pontos, mas pode ver o atraso do Borussia Dortmund, segundo classificado, reduzir-se para seis, enquanto o Leverkusen, apesar de longe da corrida pelo título, continua em posição privilegiada na luta pela 'Champions'.

O Dortmund deveria visitar hoje o Mainz, mas o jogo foi adiado devido a um surto do coronavírus no clube anfitrião, que afetou 19 elementos do plantel (entre os quais o treinador, o dinamarquês Bo Svensson) e deixou apenas 14 jogadores disponíveis, nenhum deles guarda-redes.