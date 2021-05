Holstein Kiel vence em Colónia e fica mais perto da Bundesliga

O Holstein Kiel, da segunda divisão, ficou esta quarta-feira mais próximo de subir à Bundesliga ao vencer em casa do Colónia, por 1-0, na primeira mão do playoff.

Em casa do primodivisionário Colónia, foi a equipa do escalão secundário a fazer a diferença graças a um tento do defesa Lorenz, aos 59 minutos, podendo subir numa época em que foram até às meias-finais da Taça da Alemanha, tendo eliminado o campeão Bayern de Munique.

Na segunda mão, agendada para sábado, o Colónia tentará não descer contra um clube que nunca subiu à Bundesliga segundo a sua configuração atual, podendo tornar-se no 57.º emblema a chegar a esse patamar.