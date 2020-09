Incrível: Sancho e Haaland arrancaram da sua área e só pararam quando marcaram golo

Jadon Sancho e Erling Haaland habilitam-se a receber uma multa por excesso de velocidade no lance que culminou no 3-1 favorável ao Borussia Dortmund na receção ao Borussia M'Gladbach em jogo da 1.ª jornada da Bundesliga. Jadon Sancho recuperou a bola na grande área dos aurinegros e conduziu-a a grande velocidade até ao lado oposto do terreno de jogo, com o avançado austríaco lado a lado no contra-ataque, ele que viria a concluir a jogada (pela segunda vez na partida) com um pontapé, também ele, fulminante.