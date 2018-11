Ingleses questionam como pode Renato Sanches ser tão mau num clube e tão bom noutro

Não foi memorável a passagem de Renato Sanches pela Premier League. O jogador do Bayern Munique, de 21 anos, esteve na época passada emprestado pelos bávaros ao Swansea, mas as suas atuações não convenceram ninguém. Depois, vieram as lesões e Renato passou a ser encarado como mais um, que em breve seria devolvido ao clube alemão.Só que agora, depois das exibições que tem protagonizado no Bayern Munique, sob a liderança de Nico Kavac, os ingleses já se questionam como pôde o jogador mudar tanto num espaço de 10 meses. Uma reportagem do jornal 'The Guardian' constata que o português parece estar rejuvenescido, não só desportiva como animicamente."O Renato precisa de ser acarinhado", conta àquele jornal Hélder Cristóvão, o antigo defesa central que trabalhou com Renato Sanches no Benfica. "Ele precisa de sentir que faz parte de algo e que tem alguém a apoiá-lo. Tem muita confiança, mas precisa de um ambiente positivo em torno dele e com o novo treinador do Bayern Munique ele sentiu isso desde o primeiro dia. O Nico Kovac disse que contava com o Renato e que queria que ele ficasse na equipa."Carlos Carvalhal era treinador do Swansea aquando da passagem do internacional português pelos 'swans' e chegou a considerar que seria positivo Renato Sanches regressar à Luz. "Disseram-me que ele podia voltar ao Benfica e se isso for verdade, acho que é o melhor para ele. O Renato é talentoso, mas deixou de evoluir quando saiu do Benfica", considerou, então, o técnico português.Paul Clement tinha trabalhado com Carlo Ancelotti no Bayern Munique e era o treinador do Swansea (foi posteriormente rendido por Carvalhal no cargo) quando foi acordado o empréstimo do português ao clube da Premier League, depois de uma época que também não fora proveitosa na Bundesliga. "Ele está mais afetado do que nós esperávamos", disse então. Hélder conta que nessa fase Renato "começou a duvidar de si próprio".Renato falhava passes e não escondia o desespero. Hélder conta que o Bayern queria protegê-lo, mas acabou por expô-lo ainda mais quando o mandou para outro país e para outro campeonato.Até que chegou Nico Kovac, o treinador que rejuvenesceu Renato Sanches. O português vai paulatinamente conquistando o seu espaço no plantel do campeão alemão, ganha confiança e até já regressou à seleção.