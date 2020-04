Internacional alemão treinou com máscara: «A minha resposta é não!»

O defesa/médio Dennis Aogo aceitou o desafio do jornal alemão 'Bild' e, na segunda-feira, colocou-se à prova para testar uma das possibilidades que tem sido faladas para o retorno do futebol: jogar com máscara. E, feito o teste, o internacional germânico, que atualmente representa o Hannover, não pareceu nada convencido e assumiu mesmo que por si esta nunca será uma solução a ter em conta.





"Ontem fiz um teste com o 'Bild', de forma a perceber se é possível jogar futebol com máscara. A minha conclusão é clara: não! Na minha opinião as dificuldades causadas na respiração são demasiado grandes. Isto para além da quantidade de pessoal que seria necessária para levar a cabo todos os procedimentos, nomeadamente para a troca de máscaras a cada 15 minutos. Por isso, a minha resposta é clara. Sem máscara ou... sem máscara, porque isto não tem nada a ver com o futebol que nós amamos", escreveu o defesa de 33 anos nas redes sociais.