Iuri entusiasmado com novo desafio

Iuri Medeiros foi apresentado no Nuremberga, emblema da segunda divisão que pagou 3 milhões de euros pelo extremo de 25 anos: os leões ficam ainda com 10% de uma futura venda. Depois de ter realizado os habituais exames médicos na véspera, o português falou pela primeira vez como reforço do Nuremberga e destacou os conselhos de Matheus Pereira, atacante que representou o clube por empréstimo na última época.

"O Nuremberga é um grande clube na Alemanha. Quando falei com os responsáveis da formação, percebei que me identificava totalmente com os objetivos do Nurembega. Além disso, o Matheus Pereira só me disse coisas boas sobre o Nuremberga. Contou-me que é um grande clube, onde eu iria sentir-me muito confortável aqui", explicou Medeiros, que já fez um ligeiro treino nas instalações dos alemães. "Diria que a minha maior qualidade em campo é o meu drible", descreveu.