James Rodríguez com futuro incerto

James Rodríguez está atualmente na sua segunda temporada ao serviço do Bayern Munique e encontra-se a recuperar de uma rotura nos ligamentos externos do joelho esquerdo. O período de empréstimo ao clube bávaro termina no final da presente temporada e o médio colombiano ainda não sabe por onde passará o seu futuro a partir de junho."Neste momento, só me interessa o Bayern Munique. Tenho contrato com eles até junho e estou bem na Alemanha. Em junho logo se verá", referiu o jogador, à margem da apresentação de um relógio que desenhou para a marca suíça Hublot, onde abordou ainda a sua relação com o técnico Niko Kovac. "Não tenho nenhum problema com Kovac", respondeu quando questionado sobre os rumores de que estaria em rotura com o técnico.Sobre a lesão, o colombiano disse que está tudo a recompor-se e que está preparado para voltar à competição mal seja possível. "Estou a recuperar bem e com muita vontade começar o ano a jogar", sentenciou.