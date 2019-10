Joachim Löw cede à pressão e guarda-redes vão rodar

Joachim Löw, selecionador alemão, cedeu à pressão dos responsáveis do Bayern Munique que tinham ameaçado com um boicote à seleção, caso Manuel Neuer, guarda-redes do B. Munique, não fosse o número 1.





"Em conjunto com o treinador de guarda-redes decidimos que o Marc [Ter Stegen] vai jogar em Dortmund e o Manu [Neuer] em Tallinn. Isto foi discutido com ambos os jogadores", revelou Löw na conferência de imprensa a anunciar os convocados.A seleção alemã tem três jogos agendados, um particular com a Argentina a 9 de outubro e dois jogos para o Grupo C da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020. A 13 de outubro desloca-se a Tallinn (Estónia) e no dia 16 joga em território alemão frente à Bielorrússia.