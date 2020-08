Joachim Löw: «Melhor jogador do Mundo este ano? Manuel Neuer»

Para muitos, Robert Lewandowski seria um sério candidato à conquista da Bola de Ouro caso o prémio individual não tivesse sido cancelado devido à Covid-19. Contudo, há quem tenha uma opinião bem diferente, como é o caso de Joachim Löw, selecionador da Alemanha, que entende que o prémio, a ser entregue, deveria ter apenas um destinatário: Manuel Neuer.

"Não tenho nada contra Robert Lewandowski, é um goleador de classe mundial. Mas para mim, o melhor jogador deste ano foi Manuel Neuer. 'Manu' esteve a uma forma incrível durante toda a temporada 19/20, com uma classe brilhante, inacreditável", começou por referir o alemão, em declarações à revista 'Kicker'.

Para Joachim Löw, o guardião do Bayern Munique foi mesmo "grande parte do sucesso" da equipa bávara na prova milionária. "Assegurou que a equipa se mantivesse sempre com a baliza intacta durante a final. Foi grande parte do sucesso na conquista da Liga dos Campeões. Claro que também é sempre espetacular quando tens alguém que marca 15 golos, como o Lewandowski, mas contra o Lyon e Paris Saint-Germain, Manuel fez a diferença em situações bem complicadas. Se não fosse ele, poderia ter sido um 0-1 ou 1-1", rematou.