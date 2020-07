Joga no Schalke 04, publicou foto com camisola do Borussia Dortmund e meteu-se numa alhada

Rabbi Matondo, do Schalke 04, foi esta terça-feira repreendido pelo diretor desportivo do clube, depois de surgir numa fotografia, numa rede social, a envergar uma camisola do Borussia Dortmund, principal rival do emblema de Gelsenkirchen.

Na foto, que foi divulgada na conta de Instagram do personal trainer Sam O'Sullivan, o avançado internacional galês, de 19 anos, surge a exercitar-se com a camisola do inglês Jadon Sancho, extremo do Borussia Dortmund, com quem Matondo se cruzou na formação do Manchester City.

"Deixei claro ao Rabbi Matondo o que penso daquela atitude irresponsável. Dissemos-lhe que deve comportar-se tanto dentro como fora do campo. Ele só tem 19 anos, mas esta situação nunca deveria ter acontecido", afirmou o diretor desportivo do Schalke 04, Jochen Schneider, em declarações à agência de notícias alemã SID.

A fotografia gerou várias reações de insatisfação de adeptos do Schalke, tendo em conta que o Borussia Dortmund é o grande rival dos mineiros. As cidades de Gelsenkirchen e Dortmund, ambas situadas na região da Renânia do Norte, estão separadas por 30 quilómetros.

A publicação foi, entretanto, apagada da rede social.

Matondo passou pela formação o Cardiff e do Manchester City, tendo deixado os citizens em janeiro de 2019, para se juntar ao Schalke 04, que pagou nove milhões de euros pelo passe do extremo galês.