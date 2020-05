Jogador alemão marca, abraça homem que lhe salvou a vida e espera não ser castigado por isso

Distanciamento social e nada de abraços nos festejos. Mas Dimitrij Nazarov, jogador azeri do Erzgebirge Aue, na Bundesliga 2, esqueceu-se da regra que por estes dias vigora no futebol alemão e espera não ser castigado por isso.





Aconteceu no jogo disputado contra o Nuremberga, na última sexta-feira. Nazarov marcou um golo de cabeça e correu para a linha lateral, onde abraçou Thomas Romeyke, o motorista da equipa.Depois, explicou que Romeyke salvou a equipa. O motorista conseguiu controlar o autocarro, na véspera do encontro, quando o veículo foi atingido por destroços de um outro carro, que tinha sofrido um acidente."Ele salvou as nossas vidas, é tão simples como isso", contou o avançado azeri. "Se não tivesse reagido tão rápido como fez, ninguém sabe o que podia ter acontecido."Nazarov espera agora que os dirigentes do futebol alemão façam "vista grossa" ao sucedido e que não o castiguem.