Jogador de 15 anos em morte cerebral após briga em torneio juvenil

Um jovem de apenas 15 anos do JFC Berlin está em morte cerebral depois de ter sido agredido por um jogador do Metz no final de um jogo entre as duas equipas, no âmbito de um torneio juvenil realizado no fim de semana, em Frankfurt, avança a imprensa alemã.As duas equipas defrontaram-se na meia-final da prova de sub-17, o JFC Berlin venceu e no final da partida um jogador de 16 anos da equipa francesa terá agredido o adversário na cabeça e no pescoço.O jovem alemão caiu no chão, foi levado ao hospital onde se verificou que estava em morte cerebral, ou seja, os órgãos são mantidos vivos por máquinas e o regresso à vida é considerado clinicamente impossível.O alegado autor da agressão foi detido na segunda-feira e a polícia procura testemunhas.O Metz, por sua vez, emitiu um comunicado onde revela estar "profundamente chocado com esta tragédia". O clube francês esclarece também que o jovem "nega ter lesado deliberadamente a integridade física do jogador lesionado."