Jogador do Bayern Munique não gostou do controlo alfandegário: «É como se fosses um traficante»

Bouna Sarr lesionou-se gravemente e foi operado a um joelho em setembro, estando em dúvida o seu regresso à competição ainda esta temporada. O defesa do Bayern aproveitou o fim-de-semana para viajar em família até França e, à chegada a Munique, lamentou a forma como foi tratado pelos serviços alfandegários."Chegas ao aeroporto, esperas pela bagagem e, dos mais de 200 passageiros, é sobre ti que decidem mandar um cachorro da alfândega para cima, que sobe pelo teu corpo como se fosses um traficante. Com um simples estalar de dedos! Depois, justificam isso como um simples controlo de rotina", referiu o jogador, de 30 anos, através das redes sociais, partilhando inclusivamente uma foto dos funcionários que realizaram a inspeção, substituindo a face por dois emojis com cara de palhaço.Sarr mostrou-se furioso com a intervenção no aeroporto germânico. "Eles preferem isolar-te numa sala em que ninguém te pode ver e inventar crimes só para justificar melhor que não cometeram um erro!", reiterou o jogador internacional senegalês que também passou por Marselha e Metz.A polícia confirmou o "controlo normal" ao jornal 'Bild' e deu conta que foi encontrado um relógio de luxo na bagagem de Sarr. Sendo um artigo com um valor superior a 430 euros, esteve "deveria ter sido registado".