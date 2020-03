Jogador do Schalke 04 ignorou aviso, foi a bar de shisha e acabou apanhado pela polícia

O momento é de crise um pouco por todo o Mundo, obriga a limitar ao máximo os contactos sociais, mas há quem insista em ignorar os avisos e tentar fazer a sua vida como se nada fosse. Foi o caso do marroquino Amine Harit, do Schalke 04, que na madrugada de quinta-feira foi apanhado pela polícia no interior de um conhecido espaço de diversão noturna na cidade de Essen. A situação deu que falar e levou a uma advertência por parte das autoridades, mas também do próprio Schalke 04.





"Foi um erro e ele já se apercebeu dele. Expliquei-lhe a gravidade da situação de novo. Neste terrível situação de crise, as coisas que eram normais ontem não podem ser toleradas hoje. O Amine lamenta pelos seus atos e garantiu que não repetirá", garantiu Jochen Schneider, o diretor desportivo do Schalke 04, em declarações ao 'Bild'.De notar que a polícia acorreu ao estabelecimento depois de queixas dos vizinhos, isto numa altura em que segundo as regras em vigor o espaço deveria estar fechado. Lá chegados, os elementos da autoridade encontraram dez clientes, tendo todos escapado com uma advertência, tal como Harit.Tudo isto numa altura em que a Alemanha já é o quarto país do Mundo com mais casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus (mais de 21 mil), do qual já faleceram 75 pessoas.