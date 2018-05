Continuar a ler

O BFC Dynamo já havia conquistado a prova na época passada e o título agora alcançado garante um prémio monetário de 115 mil euros e a presença na primeira eliminatória da Taça da Alemanha, na próxima época.Refira-se que na sua série na Regionalliga (quarto escalão do futebol alemão) o BFC Dynamo terminou no quarto posto, numa prova ganha pelo Energie Cottbus.Joshua Silva, o único português do plantel do BFC Dynamo, cumpre a segunda temporada no clube, e a terceira na Alemanha. Com passagens pelos escalões de formação do Sporting, Louletano e Internacional de Almancil, Joshua estreou-se como sénior no Olhanense e passou depois por Quarteirense, Farense, Estrela de Vendas e Torreense, antes de aventurar-se no estrangeiro - jogou na Grécia, Polónia e Noruega antes de chegar à Alemanha.