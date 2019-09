Julian Nagelsmann: «Este jogo deixou-nos confiantes para o Benfica»

O empate (1-1) frente ao Bayern Munique deixou Julian Nagelsmann muito satisfeito. Para o técnico do RB Leipzig este resultado pode ajudar a sua equipa na próxima terça-feira, no duelo com o Benfica, no Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões."Começamos muito mal, mas depois conseguimos melhorar e tivemos algumas das melhores oportunidades do encontro. Foi mais um resultado que mostrou o nosso início estável no campeonato e que nos deixa descansados para pensar nas competições internacionais. Este jogo deixou-nos confiantes para a viagem ao Estádio da Luz e pode ajudar-nos a fazer um bom encontro frente ao Benfica", afirmou o técnico de 32 anos, em conferência de imprensa.Recorde-se que o Benfica está inserido no Grupo G da Liga dos Campeões, juntamente com os alemães do RB Leipzig, os franceses do Lyon e os russos do Zenit. A 1.ª jornada é já na próxima terça-feira, dia 17, às 20h00, frente ao emblema germânico.