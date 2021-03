Jurgen Klopp descarta-se da seleção da Alemanha: «Não estou disponível»

Jurgen Klopp não quer ocupar o lugar de selecionador da Alemanha quando o Joachim Löw abandonar o cargo, depois do Campeonato da Europa deste ano.





A notícia da saída de Löw surgiu esta terça-feira e rapidamente o nome do treinador do Liverpool foi colocado como possível sucessor, mas Klopp rejeita liminarmente a ideia. "Se estou disponível para treinar a seleção da Alemanha a partir do verão? Não. O Joachim Löw fez um trabalho incrível e tenho a certeza que a federação alemã vai encontrar uma grande solução", disse o técnico alemão, na antevisão do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Champions, amanhã, com o Leipzig.Klopp tem contrato com o Liverpool até 2024 e explica que quer cumpri-lo. "Não estou disponível para treinar a equipa da Alemanha. Ainda tenho três anos de contrato com o Liverpool, certo? É simples. Quando se assina um contrato cumpre-se. Eu cumpri os meus contratos no Mainz e no Borussia Dortmund."