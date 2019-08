Rummenigge explica saída de Renato Sanches e deseja sorte ao português

Para lá do Lille, também o Bayern Munique já confirmou a transferência de Renato Sanches para o emblema francês, numa nota na qual os bávaros agradecem ao médio luso por tudo aquilo que deu ao clube ao longo das duas temporadas nas quais foi seu jogador.





De resto, na mesma nota Karl-Heinz Rummenigge explica o porquê desta decisão do médio ex-Benfica. "O Renato Sanches pediu-nos para ser transferido porque queria mudar-se para um clube onde pudesse jogar de forma habitual. Infelizmente não lhe poderíamos garantir isso no Bayern. Para ele é importante ter muitos minutos de jogo, pois tenciona marcar presença no Europeu do próximo ano com Portugal. Quero agradecer ao Renato por tudo aquilo que ele conquistou e desejar-lhe o melhor em nome do Bayern", frisou o CEO dos bávaros."O Renato chegou-nos vindo do Benfica com 18 anos e foi parte da nossa equipa nas nossas várias conquistas. Deu sempre tudo pela equipa e pelo clube. Quero agradecer-lhe bastante por isso", declarou o diretor desportivo Hasan Salihamidzic.