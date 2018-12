Kiessling confessa batota: era a mulher que fazia parte dos seus testes físicos

Stefan Kiessling, avançado alemão que pendurou as botas no final da época passada, deu uma entrevista ao jornal 'Bild' em que reconheceu que nem todos os testes físicos a que foi sujeito enquanto esteve no Bayern Leverkusen, entre 2006 e 2018, foram feitos por si.Segundo explicou, na pré-temporada o clube entregava aos jogadores um aparelho para medir a frequência cardíaca nos treinos que supostamente os futebolistas deviam fazer em casa, mas algumas vezes Kiessling deu essa tarefa... à mulher."Nós recebíamos um monitor de frequência cardíaca, no qual todas as corridas são registadas. Como a minha mulher é muito atlética, ela fez uma ou outra corrida por mim no ginásio", reconheceu o antigo internacional, que esteve no Mundial de 2010.Melhor marcador da Budesliga em 2013, Kiessling conta que a corrida de Norina era perfeita e "ninguém podia identificá-la nos exames". "Não fiz 100 por cento das corridas em qualquer pré-temporada", confessou.