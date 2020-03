Kimmich e Goretzka juntam-se para doar 1 milhão de euros na luta contra o coronavírus

Os jogadores do Bayern Munique Joshua Kimmich e Leon Goretzka juntaram-se para doar, do seu próprio bolso, um milhão de euros na luta contra o coronavírus. Os internacionais germânicos lançaram uma campanha chamada 'We kick Corona' que visa recolher dinheiro para instituições de caridade e que já conta com o apoio de outros nomes conhecidos do futebol germânico como Rode, Leroy Sané, Jonas Héctor, Hummels, Howedes ou Julian Draxler.





"Como a saúde é primordial, a solidariedade é agora necessária em pequenas ou grandes contribuições. Qualquer um pode ajudar", vincou Kimmich.