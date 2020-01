Klinsmann em risco no Hertha

Já orientou a seleção alemã e treinou vários clubes, mas Jürgen Klinsmann está em risco de não se sentar no banco do Hertha, na receção ao Bayern. O técnico já foi avisado pela Federação Alemã de Futebol (DFB),que terá de entregar o seu papel comprovativo do estatuto de treinador. Klinsmann defendeu-se: "A minha licença deve estar em algum lugar na gaveta da minha casa na Califórnia, vou encontrá-la."